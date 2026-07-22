'Feministische vertaalster van de Odyssee' Emily Wilson over Nolans film: 'TE WOKE'
Ja dit is eigenlijk wel de leukst mogelijke uitkomst
Wilsons vertaling was volgens Nolan zelf een van de inspiraties voor zijn film, en dat leidde op voorhand al tot kritiek en diskwalificatie vanuit rechts. In haar introductie noemt ze Odysseus bijvoorbeeld een "colonial invader", en misschien wel het aller ergste, een "huiseigenaar". Wilson is de eerste vrouwelijke vertaler van het werk, en haar vertaling wordt soms als 'feministisch' aangemerkt, maar dat vinden we persoonlijk wel meevallen als dit enkel hierop neerkomt: "In andere gevallen vermijdt ze vrouwonvriendelijke termen als 'sletten' en gebruikt ze in plaats daarvan 'meisjes'. Dit gebeurt met name nadat Odysseus de vrijers van Penelope heeft afgeslacht en Telemachus de opdracht geeft de slavinnen te doden die met hen naar bed zijn geweest. "Hedendaagse vertalers en commentatoren stellen de slachting onder deze vrouwen vaak voor alsof die heel gewoon en volkomen gerechtvaardigd was," schrijft Wilson in *The New Yorker*. "In hedendaagse Amerikaanse vertalingen worden de vermoorde slavinnen steevast omschreven als 'ongehoorzame dienstmeisjes' en bestempeld als 'sletten' of 'hoeren' – een mate van verbaal misbruik die in de Griekse tekst geen enkele weerklank vindt.""
Maar goed, die Wilson dus, was (NET ALS WIJ) niet boos maar wel teleurgesteld in de hele film. Nolan zet in de slotaktes heel zwaar en veel te letterlijk in op Odysseus' PTSD wegens de plundering van Troje en het schuldgevoel de architect te zijn van het einde van de beschaving, door de Trojanen op zo'n lage manier te verslaan. Volgens Wilson miskent Nolan met die schuldvraag volledig hoezeer 'glorie' centraal stond, en is het volgens andere critici gewoon een heel (post-)christelijke interpretatie van Homerus. Hele interview onderstaand.
Wij trekken een harde grens bij huiseigenaar
Kneuslon PLS even niet dit zintuig ontbreekt je
Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN— Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026
Beperk je tot het financiëren van artiesten
I’m down— Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
The Odyssey review voorbij tribale stellingnames: eerste helft betovert niet, tweede helft verdienstelijk, maar beslist geen 'meesterwerk'
Haalt het zeker niet bij Nolans eerdere werk Interstellar, The Dark Knight en Oppenheimer
Daar is: de eerste trailer van Christopher Nolans The Odyssey
De trailer draait alleen nog in bioscopen, en hier!
Vakjury's ontevreden over pantser Christopher Nolans Odysseus, gespeeld door Matt Damon
Er is onrust ontstaan op het internet, omdat Christopher Nolan in zijn aanstaande film The Odyssey lijkt te kiezen voor een grauwig, minimalistisch palet en een pantser dat bovendien helemaal niet bij de kleurrijke Bronstijd past
Christopher Nolan regisseert The Odyssey "met nieuwe IMAX-technologie", juli 2026 in de bios
*Hans Teeuwen-stem* die hebben we gvd net gezien!