Gisteren even gemist want sinds Nikki Haley uit de serie geschreven is, tunen we niet meer dagelijks in op de plenaire soap van de Verenigde Naties. Maar Clarice Gargard (NRC Identiteitsblaat, Correspedant, dochter van de rechterhand van de bloeddorstige Afrikaanse dictator Charles Taylor - won ze vrijdag nog een Gouden Kalf mee) stond daar namens Nederland te verkondigen dat vrouwen onderdrukt worden door het klimaat en door kapitalisme. Ja, dat zei ze echt. Sta je daar. In een zaal vol vertegenwoordigers van oorlogslanden, dictaturen en religieuze repressie. Te jankieboeboe'en dat Nederland zo raci-hi-hi-sti-hi-hisch is. Terwijl je het toch maar mooi als bladgouden nietsnut tot die hoogste diplomatieke bergtop geschopt hebt, met je droom van eeuwigdurende marginalisatie, omdat Nederland zo graag voorop wil paraderen op de quatschcatwalk op de modeshow van “diversiteit” en “inclusiviteit” dat we zelfs bereid zijn om een zwarte racist af te vaardigen naar de VN om te trashtalken over misschien wel het minst racistische land ter wereld. Tegelijkertijd stond de opvolgster van Verene Shepherd (kent u die kwakzalver nog?) namens dezelfde VN te raaskallen dat het boerkaverbod Nederland ongelijker (!) maakt voor mannen en vrouwen en dat de overheid te weinig doet tegen racisme Sinterklaas (triggerquatsch-waarschuwing). Geinig detail: ook deze Zambiaanse Tendayi Achiume blijkt een zwarte racist die juichte voor Mugabe's staatsgeweld tegen blanke Europeanen. Joehoe Oom Donald, breek die VN onderhand eens op joh. Het is een naargeestig kampement voor identaire koekwauzen geworden.