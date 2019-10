Je zou maar in Amsterdam willen wonen en af en toe je auto nodig hebben, zeg. Dat je een of ander aannemersbedrijfje hebt binnen de Heilige Ring A10 en met je busje door de stad moet knappen. Je zou maar af en toe je omaatje willen bezoeken - wel zo handig met de auto, want daarna moet je de kinderen ophalen. Je zou maar voor je werk iedere dag naar het Wilde Westen moeten; het onontgonnen deel van het land buiten de hoofdstedelijke Republiek. Je zou maar iets af moeten leveren bij een kennis in de stad. Je zou maar jaren geleden een formuliertje ingevuld hebben en nog steeds op een wachtlijst staan voor een parkeervergunning. Je zou maar af en toe een vergadering hebben in die stad en urenlang op zoek moeten naar een parkeerplek - en als je die eenmaal gevonden hebt linea recta 50 euro inleveren bij het stadsdeel. Je zou maar geen geld hebben om een Tesla Model X te kopen, of je zou maar in Amsterdam-Zuid wonen en gewoon niet willen omdat je Lamborghini Urus zo lekker brult. Enfin, er verdwijnen weer 10.000 parkeerplekken en die vergunning wordt ook ganz onmogelijk. 'Ja maar er wordt ook geïnvesteerd in het ov' ja dikke lul, stukje bij beetje wordt de automobilist weggecriminaliseerd. Ga toch fietsen.