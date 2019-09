De Bert van Marwijk Award voor Nederlanders die zo diep in de bips van het journalistenvermoordende en vrouwenhatende regime van Saoedi-Arabië zijn gedoken dat ze niet meer naar buiten kunnen kijken, is gewonnen door vier Nederlandse artiesten. Ze bleven Koningin Máxima, die zich tenminste nog een beetje schaamde voor haar onderonsje met kroonprins Mohammed bin Salman, en deze knakker een spuitlengte voor. Tristan Lotte (die racistische spandoeken op een vlag kennelijk een stuk erger vindt dan misogyne spandoeken op een vrouw), Marco Versloot, Jarno Gnirrep en Peter van der Helm zijn in Riyad geweest om een portret van de koning en de kroonprins op een muur te spuiten. Ze hebben daar "super lieve mensen ontmoet en bizar lekker gegeten". Eigenlijk een soort Markthal dus, maar dan met iets minder diversiteit en iets meer stokslagen voor afvalligen. En nou moet u niet boos worden op Peter, want die heeft voor u en alle andere toetsenbordridders een ethisch onweerlegbare boodschap: "To all keyboard knights and haters. I've done my share to change the world for the good. I make pictures nowadays." Dus omdat Peter van der Helm vroeger een keer kinderpostzegels heeft gekocht, mag hij nu portretten van religieuze dictators schilderen. Hij heeft zijn share al gedaan ja. Begrepen? Nee? Wij ook niet.