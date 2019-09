Handig. Een YT-kanaal met de Beste Try On Hauls

Niks vervelender alsdan badkleding doorpassen. Broekje aan, broekje uit, broekje aan. Zulks moet je ook door anderen laten doen. En gelukkig doen ze dat al. Dat hele YouTube is vergeven van de schitterende glazen plafond huisvrouwtjes die -al dan niet gesponsord- hele internetwinkels leeg stikstoffen voor een paar schamele views op hun verdienmodel-channels. Je ziet door de bossen hout de bomen niet meer! Maar gelukkig is er nu een YouTube-kanaal dat gewoon de allergoeiste Try On's selecteert. Gemak dient de mens! ABONNEER DAN. Na de break bijvoorbeeld blonde Gwen (SFW) die alles bijelkaar fluistert.

Whisper Mode