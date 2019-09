Een autocross in het Brabantse Leende is flink uit de hand gelopen. Een racewagen is ingereden op het publiek bij de prijsuitreiking en er zou zijn gevochten. Volgens de politie zijn er vier gewonden. Een man en een vrouw zijn aangehouden. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De suikerspiegel van de bestuurder is nog niet gecheckt. Later meer.