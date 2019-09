Het Wildersproces én de rechtsstaat zijn zondagavond na een zenuwslopend spelletje Djenga met de Wobwezels van RTL met donderend geraas in elkaar gestort (dossier), maar er zijn nauwelijks media bij om er verslag van te doen. Zo gretig en gewillig de mainstream media waren om in 2014 hun kijkers en lezers naar het politiebureau te dirigeren om hun al dan niet fabete hanenpoot onder de voorgedrukte aangiftes tegen Geert Wilders te zetten (Fun fact. Een van de eerste Wilders-aangiftes kwam van een V&J-ambtenaar - red.), zo terloops of terzijde staat het bovengeworstelde bewijs van de corruptie binnen de vvd en de dolkmoord op de trias politica door ambtenaren van het totaal verziekte V&J nu in hun marges - en de vermoeidheid beschamende dronkenschap van Frits Wester is een dankbare afleiding op sociaalmedia. Volkskrant maakt zich druk over CO2. Nu.nl verzwijgt de Wilderskwestie in hun nieuwsbrief. Radio 1 stond te bouncen met Van Buuren in Shanghai, NOS promoot een nieuwe Sire-campagne, Teletekst vindt een busongeluk in Marokko belangrijker, AD pusht D66-propaganda over halvering van de veestapel en bij NRC hebben ze iets over de paleisboedel van de Oranjes. Als minder minder media berichten over een geïmplodeerde rechtszaak die ze zelf eerst jarenlang tot grote hysterie hebben opgestookt, is het dan wel echt gebeurd? En als media het publiek niet informeren over de staat van het land, zijn het dan nog wel media? Lekker voor 't vertrouwen hoor, dit.





Hele RTL Nieuws-item van zondag (en nee Frits is niet 'moe')