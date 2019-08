Now we're talking

Eindelijk zeg, dat suffe 'geef geld en een of andere gozer gaat op zijn surfplank met een uit de kluiten gewassen schepnet de oceaan op'. Zo saai. Nu kun je gewoon het spel der liefde aanschouwen en alsnog een ijsbeer met droge ogen vertellen dat hij wel een beetje dankbaar mag zijn, omdat-ie z'n leven voor een deel aan jou te danken heeft. Het op Pornhub wereldberoemde amateurkoppeltje LeoLulu (op de man is vermoedelijk de emoji aubergine 🍆 geïnspireerd en dan ken je z'n kwaliteiten wel) deed foekiefoekiefoekie op een ranzig vervuild strand. Voor iedere view gaat er een bepaald bedrag naar Ocean Polymers. Enorme clickbait-hoererij natuurlijk, maar nobel is het wel en wij zijn best gevoelig voor vindingrijke initiatieven. Derhalve, hier kijken en red een ijsbeer van de hongerdood (yuge NSFW-alert dus niet in je kantoortuin).