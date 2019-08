De Noorse politie staakt haar zoektocht naar de sinds vorig jaar vermiste cyber-ops specialist Arjen Kamphuis. Arjen - vriend van de show - verdween in augustus tijdens een kajakvakantie. Officiële verdwijningsoorzaak, 1 jaar na de vermissing: verongelukt tijdens het kajakken. Omdat zijn mobiel echter tien dagen later nog contact maakte met een zendmast, er in de omgeving waar hij vakantie vierde een spionnenbasis is, en omdat Arjen een vriend van Julian Assange was, ontstond de suggestie dat zijn verdwijning meer dan een vermissing was. Hackers en vrienden zochten mee, want het was ook wel heel maf dat zijn mobiel aan ging, en daarna ineens met een Duitse simkaart verder ging. Daar is nu ook een verklaring voor: Poolse truckers hebben zijn spullen (o.a. laptop en telefoon) gevonden en gestolen. Onderweg hebben ze het toestel aangezet, en de simkaart verwisseld. Plausibel verhaal, maar u mag zelf kiezen wat u wilt geloven. De Noorse politie vreest dat Arjens lichaam niet of nooit gevonden zal worden. Sterkte aan zijn vrienden, familie en nabestaanden. He really was one of the good guys.

Update: Hier nog een timeline van zijn vermissing (pdf), door @envirosec.