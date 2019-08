Kijk, zo doen we dat in Nederland. Alles keurig volgens de regels. Want er was een en ander te doen om die Rollende Kadaverkeukens in Leiderdorp waarover de politie zei "Dit is een legale actie. Schrik er niet van en er hoeft geen contact met de politie gemaakt te worden." Nu bepalen wij ten eerste natuurlijk ZELF WEL WAAR WIJ VAN SCHRIKKEN, maar ten tweede konden we op de website van gemeente Leiderdorp dus géén "incidentele standplaatsvergunning uitreiking vlees" vinden voor 2019, louter voor 2018. Nou, wij schrikken natuurlijk. Dus wij even bellen met een lieftallige Communicatieadviseur gemeente Leiderdorp en wat blijkt: ook de vergunning voor 2019 was zowel keurig op tijd aangevraagd als goedgekeurd, zie PDF. Mooi land hè, je belt een gemeente met een vraag en binnen 24 uur heb je het antwoord zwart op wit. We zouden op Texas na eigenlijk nergens liever wonen.