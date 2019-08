Je zou het door dat gedoe met Roelf en z'n Hongaarse cel bijna vergeten, maar in de Tsjechische lik, dáár zitten pas twee fraaie exponenten van de Nederlandse exportindustrie. Armin en Arash Nahvi, opgefokte standjes die in Praag respectievelijk zes en vijf jaar cel kregen omdat ze een ober tot polpo sloegen. Het Tsjechische OM ging (net als de boys, trouwens) in hoger beroep en mikt op poging tot moord (tien tot achttien jaar). Het slechte nieuws van het hele verhaal: als de straf onherroepelijk is, welke straf dat dan ook is, lijkt het erop dat de kopslopers naar Nederland komen om hun straf uit te zitten. En gek genoeg willen wij ze helemaal niet terug, die laffe poepbroeken. Joehoe Duitsland of Iran! Twee gratis staatsburgers hebben? Livetweets na de klik.

UPDATE: Vandaagfoto's na de klik.

UPDATE: Toch geen uitspraak vandaag - er komt een derde deskundige bij om de beelden te bekijken. Voortzetting van de zaak op 1 oktober.