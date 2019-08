De cijfers. Al 3400 hectare in vlammen op. Plusminus 8000 mensen geëvacueerd. 700 mensen van brandweer ingezet, alsook 16 blusvliegtuigen en -heli's. En het is nog niet gedaan, want de brand is NIET TE STOPPEN en weldra wordt ook deze webcam opgegeten door de vlammen. Het is niet anders. Toedelodokios Gran Canaria! Gelukkig hebben we de foto's nog (na de break).

¡VAMOS!

Deze mensen. Ten dode opgeschreven.