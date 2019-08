De scholen zijn immers weer begonnen - of gaan weer beginnen. Papa mag weer naar kantoor. Halve ochtend kwijtgespeeld aan een file, niet eens omdat er een ongeluk is gebeurd, maar gewoon, omdat er altijd file staat. Airco trouwens gesneuveld op de Route du Soleil. Kom je aan in je kantoorkolos, gezeik van de receptioniste dat je te laat bent, gaat het bij de koffieautomaat alleen maar over je voetbalclub die weer eens verloren heeft - Van der Heijden en Botteghin, what the fack man. Begint je baas meteen te miepen over targets, longlists en koude acquisitie. Appt je vrouw dat je de caravan niet goed hebt uitgeruimd en dat je de afwasmachine aan had moeten zetten. O ja, en de koelkast lekt. Je zoon heeft griep dus die blijft toch maar thuis. Je collega met wie je altijd een broodje at tijdens de lunch heeft ontslag genomen. Er is hongersnood in Zimbabwe. Maar ja, het wordt wel weer lekker dertig graden.