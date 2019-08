Jeroen weet zelf ook wel dat ie een lul is, want "liever geen achternaam in de krant". Maar deze zoon van een kraanmachinist - laten we hem Jeroen Towers noemen - is dus een lul. Ja, we kunnen het wel polijsten, maar ook een gepolijste lul, blijft een lul. Jeroen z'n pa heeft zich het schompes gehesen en geleefd op een dieet van frikandellen en goedkope televisie om zijn zoon hoog op te leiden & kunst en cultuur bij te brengen. En als dank voor al dat kromliggen & offers brengen, vertelt Jeroen aan de krant dat hij zich schaamt voor zijn pa, omdat die vlees eet, wel eens "seksistische grapjes" maakt en geen interesse heeft in klimaatgezeur. Nou, SCHANDE, pa! En nadat Jeroen, die best wel een lul is, zijn eigen schaamte over zijn vader gedeeld heeft met de rest van de wereld binnenstadbewonend 020, gooit ie z'n eigen vriendin ook nog ff onder de bus omdat ze precies hetzelfde deed als hijzelf: neerbuigend over pa. Maar genoteerd, Jeroen z'n wijf is dus ook een lul. En trouwens. Een kraanmachinist is goddomme óók hoogopgeleid, ja? Als de pa van Jeroen zich bij ons meldt, krijgt ie van ons een doos Loempidellen.