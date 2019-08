Best grappig verhaal dit. Het uiterst onsympathieke Zweedse klimaatkind Greta Thunberg heeft pers weg laten sturen op een spijbelbijeenkomst, omdat ze vond dat de media het debatklimaat op de "Smile for Future"-conferentie aan het verzieken waren. In werkelijkheid was het de hele week al bonje onder de klimaatdrammers, lezen we bij Buzzfeed. Eerder in de week was Hare Groene Heiligheid Greta zelf ook al spijbelend gesignaleerd op de conferentie omdat ze het samen met een groep anderen oneens was over te nemen klimaatacties: het dreigde 'te specifiek' te worden en zodra het te inhoudelijk wordt, werkt populisme niet meer.

De inconvenient truth is dat de discussies moeizaam verliepen vanwege de absurde socialistische SJW-methodes waar de conferentie aan moet conformeren: formele hiërarchieën zijn fascisme en dus niet toegestaan, derhalve wisten de deelnemers geen consensus te bereiken. Overal huilende kindjes, smeltende sneeuwvlokken en panikerende pubers - daar hielpen geen jazz hands (!!) meer aan. Nee, dan de collegaatjes een paar honderd kilometer verderop: in de Elzas trainen klimaatdrammers hun "burgerlijke ongehoorzaamheid" tijdens speciale """zomerkampen""". Dat klimaatdebat gaat nog eens flink verhit raken, je weet hoe gehersenspoelde religieuze fanatici zijn als ze hun zin niet krijgen. Zelfs democracy itself wordt al tot vijand verklaard. Maar allemaal pas na de zomervakantie, want op die paar honderd sandaaldragers in Lausanne na, zijn de klimaatspijbelaars eerst ff selfies maken op hun wereldwijde vliegvakantiebestemmingen.