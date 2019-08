Nieuws van de GeenStijl Dieren Desk. Na meer dan een jaar van touwtrekken, hooivorken en burgerprotesten die eindigden bij McDonald's, worden er vandaag stappen gezet voor een eindoplossing van de humanitaire evenhoevige hongersnood in de Oostvaardersplassen. Honderdvijftig Konikpaarden (soort dikke, licht doorgezakte pony-achtigen met poten benen die er uit zien alsof de beesten altijd tot de buik in de blubber staan - red.) worden op transport gezet naar een eindestemming in het Nalobokiwoud in Wit-Rusland (maps). Daar zijn de weides nog weids, met voldoende Lebensraum zonder verdringing door grote grazers, en is het sociale klimaat nog tolerant ten opzichte van vrij grazend wild. Er zijn wel veel wolven. Met de paardenverplaatsing zou een einde moeten komen aan zowel de winterse hongersnood, als aan demonstrerende dierenvrienden bij de hekken, en daarmee zou de rust in en rond de Oostvaardersplassen terug moeten keren. Hoe het de beesten in het Wit-Russische wolvenbos zal vergaan, zullen we vermoedelijk nooit weten. Uitzwaaiplaatjes na de breek!

Weet je wie ook in een trein zonder toilet naar het oosten werden vervoerd?

Oostvaren voor gevorderden

Of stelletjes gescheiden worden bij de grens, is onduidelijk

Schrijnende beelden van een paardenkamp

Een laatste blik achterom

Het hoofd deemoedig gebogen

Alles komt goed, paardje

Omverbiddelijke gebaren bevelen de beesten de bus in

Net op tijd. Het hooi was bijna op

Niet huilen, alles komt goed

Een laatste blik op het thuisland

Deze zat verstopt onder het stro maar werd toch gevonden

Verstoppen heeft geen zin

Een laatste blik op de achterblijver...

Paarden krijgen de sporen

Voor sommigen is dit een sport