Mag je nog onder de indruk zijn van een zes sterren (!) bejaardenverplaatser met een ijsbeersmeltend vermogen van een middelgrote stad? Zo ja. Dan zijn we het van de Scenic Eclipse. Want dit is een combinatie van James Bond sjiek met Mission Impossible high tech (video boven) en een Jurassic Park-achtige' doe dat nou nie-hiet'. Gebouwd in Kroatië, bestand tegen alle weersomstandigheden inclusief bevroren zeeën, komende vrijdag aan de HAL-kade in 010 en halverwege augustus wordt het drijfijzer officieel gedoopt door actrice Helen Mirren (waarom? Die zat toch niet in Titanic?) op IJsland.

Daar wordt het gevaarte vol geladen met geriatrische geldsmijters, die opstomen naar gebieden waar je normaal niet kunt komen om daar eens lekker van dichtbij met de on-board Zodiacs, helikopters (2x Airbus H130) of onderzeeboot (!) de laatste stukken ongerepte natuur aan een allerlaatste smeltsafari te onderwerpen voordat het allemaal voorgoed verdwijnt in het kielzog van hyperluxe toeristendobbers. Maar met een crew/opvarenden-verhouding van 1:1 lijden de onverschilligen der mensheid in ieder geval geen centje pijn. Gemengde gevoelens, wij hebben ze.

Na de breek nog een video van droogdok, tewaterlating en een stukkie opstomen, een timelapse van de hele bouw, artist impressions van de absurde luxe aan boord en een kaartje om alvast je kajuit te kiezen uit een van de 228 slaapplekken. Vanafprijs: 7195 dollar. Koopje, voor een pool side seat to the end of the world.