FOPHEF om de ophef! Het maandelijkse overgangsvehikel van Linda de Mol komt met een speciale editie met INDISCHE MENSEN* alias INDO'S* (in Nederland door omstandigheden) alias blauwen* alias petjoeks* alias Kleine Boengs*, met de getapte titel PINDA*. Enfin vult u de lijst scheldwoorden voor Kroepoekjes* maar aan via de scheldwiki, of uw eigen scheldwoordenoeuvre. Wel even een asterisk* aan het scheldwoord toevoegen (want dan is het minder erg schelden ofzo). En natuurlijk het immer bruikbare POWER aan Indo's ("Indopower") toevoegen, want dat is de verbale westerse blanke aai over de uitgezogen koloniale kokosnoot die het allemaal minder erg maakt. Nou, we halen dat Kutwijvenblad* dan maar in de kiosk als Herstelbetaling!

