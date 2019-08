Socialisme en hyperindividualiteit bijten elkaar nog harder dan communisme en kapitalisme. And yet here we are: tijdens een conferentie van de Democratic Socialists (contradictio in terminis -red.) of America - enorm aan het groeien sinds Trump aan de macht is - vraagt één blanke kameraad aan de met Bernie Youth gevulde zaal of he/him een "point of personal privilege" mag maken. Hij vraagt of iedereen svp het geroezemoes kan staken, want he/him is nogal overgevoelig voor prikkels. Waarop een andere blanke kameraad weer pissig wordt omdat hij "gendered language" gebruikt. LOL. Zo wordt het natuurlijk nooit wat met dat georganiseerde collectivisme, als iedereen alsnog vanuit zijn eigen ikje redeneert. Het is alsof je zit te kijken naar sneeuw die smelt: vertederend in al zijn vergankelijkheid en toch kan het een koude rilling over je rug doen gaan. Je weet dat dit soort waanzin namelijk al jaren vanuit de Veredelde Zwatel van Amerika overwaait naar Onze Universiteiten, Onze Cultuurplatforms en Onze Mediahuizen. En kennelijk hebben we de bodem van de sneeuwpiste nog niet bereikt.