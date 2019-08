Van deel drie kregen we een beetje de Michael Bay-nasmaak, en dat wist de studio blijkbaar ook. De nieuwe heet daarom ook geen Modern Warfare 4, maar gewoon Modern Warfare, en reboot de verhaallijn. Gisteravond dropte de bovenstaande Multiplayer Reveal Trailer, en we zijn helemaal emotioneel nu, al is het maar omdat ze het halve budget hebben besteed aan de rechten op Enter Sandman. Paar dingetjes die opvallen: net als in de onderstaande Single Player Reveal (ons commentaar alhier) verschijnen er soms een paar nieuwe camerahoeken (in de cinematic replays?), namelijk vanaf de zijkant van de helm of vanaf het einde van de loop op de speler zelf gericht. Bij sprintjes wordt het wapen met 1 hand met de loop omhoog gehouden, en richten kan nu blijkbaar ook in 1 beweging door je secundaire vizier op de zijkant van je wapen. Ziet er in ieder geval geweldig uit. De graphics en animaties zijn bovendien wel weer echt next lever (zie analyse na de breek). Enfin, zin in, nooit meer werken.

De pro's voor het eerst live!