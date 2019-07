Zo. Het was even stil aan het zwembadterreurfront, maar met de stijgende temperaturen doen ook de verhitte gemoederen weer van zich spreken. "Een bezoeker, die deel uitmaakte van een groep, heeft de badmeester in het gezicht geslagen." Zal je net zien. Is het wéér zo'n bezoeker, die deel uitmaakte van een groep. Daarna werden door bezoekers, die deel uitmaakten van een groep, nog meerdere klappen uitgedeeld. De bezoekers, die deel uitmaakten van een groep, gingen ervandoor voordat de politie arriveerde. In juni ging het in De Fakkel ook al mis met bezoekers, die deel uitmaakten van een groep en kondigde burgemeester Anny Attema aan dat ze het zwembad zou sluiten als er nog één keer iets zou gebeuren met bezoekers, die deel uitmaken van een groep. Helaas voor bezoekers, die geen deel uitmaken van een groep, maar zwemmen in De Fakkel zit er voorlopig niet meer in.