Zet u zich even schrap want hier volgt een bericht over de kwetsbaarste mensen in de maatschappij, en fijn is het niet. "De politie is een onderzoek gestart naar mogelijk misbruik bij zorgstichting Dichterbij. Twee groepen gehandicapte kinderen en jongvolwassenen zijn mogelijk maandenlang ernstig mishandeld, verwaarloosd en onzedelijk betast. Dat melden meerdere ouders van de slachtoffers." Het gaat om slachtoffers tussen de 14 en 25, waarvan velen zo zwaar gehandicapt zijn, dat ze niet eens kunnen praten. De locatie in Gennep waar het onderzoek om draait is inmiddels gesloten, gelukkig blijft de doofpot (ondanks inspanningen van de directie) niet dicht. Het zou om een of meer medewerkers van een fout uitzendbureau gaan. Citaat van Annemarie, moeder van Jesse, over hoe Nederland Polderland dit soort verschrikkingen oplost: "Ze maakten geen gebruik meer van dat specifieke uitzendbureau werd ons verteld, dus we hoefden ons geen zorgen meer te maken. Maar de ouders hebben inmiddels begrepen dat deze personen elders nog gewoon in de zorg werkzaam zijn. Dat is toch niet te geloven? Mijn nekharen gaan ervan overeind staan." Die van ons ook.