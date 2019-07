Zeau. Het is gedaan met het oeverloze geoudehoer over Kerkjes & Kastelen en aansluitend een smijtpartij in de laatste kilometer. Vanaf vandaag is het KOERS. Vijf cols en finish bergop zodat we 85% van de meefietsertjes kunnen afschrijven. En niet zomaar bergop, we gaan met 24% omhoog in de laatste kilometers. Het mythische La Planche des Belles Filles. Klinkt als een villa van Jeffrey Epstein, maar dan erger. Klim is ongeveer drie keer zwaarder dan landen op Omaha Beach of een cabaretvoorstelling van Claudia de Breij (handig gradenboogje hiero). Wie hier GEEL pakt, heeft grote kans het ere-hansopje tot Parijs om de schouders te houden, en we tippen danook het sportieve neefje van Jody Bernal, zoals ook in deze Handzame TourBijbel 2019 is aangekondigd. Livestreams bij NOS en DeBelg.