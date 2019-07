Zomaar een dinsdagavond in Den Dolder, waar hulpdiensten 's avonds laat alles uit de kast trekken om "Mike" terug te vinden. Het is volgens de instelling "geen gedetineerde en geen tbs-gestelde", en ze maakten zich vooral zorgen om zijn welzijn. Zo veel, dat politie, Burgernet en een politie-heli werden ingezet voor "Sign: man, blank, normaal post, 190cm, bl blouse, br bodywarmer, grijze broek, witte sneakers." Laat op de avond liet men opgelucht via twitter weten dat Mike 'in goede gezondheid' is teruggevonden. De man is dus ofwel zo verward dat ie een suïcide-risico vormt (en hoe kon hij dan in godsnaam aan de aandacht ontsnappen?), of hij is tóch een gevaar voor onschuldige meisjes & overige mensen die door het bos naar huis fietsen, dus moest er met man en macht zo snel mogelijk een zoeklicht op Mike worden geworpen (en hoe kon hij dan in godsnaam aan de aandacht ontsnappen?). Bodemlijn: Er kon weer iemand ongezien de hort op vanuit de levensgevaarlijke faalkliniek @Fivoor. Dat interview met hun falende opperduiker twitteren ze wel, maar als we weer zo'n doorgedraaide dopehead van hun Dolderse dwalersparadijs is weggedoold, hoor je ze niet. Doodeng.

UPDATE: Had dat razendsnelle zoeken met een heli misschien iets te maken met de vermissing van Amber uit Zeist? (Die dan weer niet op Burgernet staat.)