En dan nu een eerbetoon aan de minst immorele supermacht aller tijden. Tuurlijk, voor ons fijngevoelige Europeanen en aanverwante cultuurvolkeren is het allemaal maar wát vulgair. Want oh oh, Amerikanen hè. Maar liever in vrede onder de deep fried hot wings van ome Sams zeearend dan in een militair vacuüm waar Europa is overgeleverd aan hen die nog wel bij het zwaard leven. Land of the free, home of the brave, zolang de voorraad strekt! En nu, all rise voor het eigenlijke Amerikaanse volkslied.