Geweldig dit. Ik ken het nog goed. Ik was toen nog zo bleu dat ik niet eens wist dat de PvdA hier vuistdiep in zat. Ik was student in Delft, ik las die tijdschriften en boekjes, leuk leesmateriaal, dat wilden wij ook, maar we hadden er niet veel aan want er waren helemaal geen meisjes in Delft. Die boekjes vertelden je niet hoe je aan een meisje moest komen. Dat was een groot probleem in Delft van de jaren '70. Want dat lukte voor geen meter.

Dus gingen we in de zomer met vrienden naar het strand in Scheveningen en liepen voorzichtig langs de waterlijn van het naaktstrand. We waren er bij, zomer 1973 was topless nog illegaal, zomer 1974 was het opeens allemaal vrij. Een onvoorstelbare gewaarwording. Voor het eerst ondervinden dat je de eerste vijf minuten staat te hypen en daarna tot rust komt en aan het einde van de dag kijk je al niet meer. Dan ontdek je dat vroeger maar 10% van de huwelijksnachten niet teleurstellend was als de knoopjes van de hoogsluitende pyjamablouse voor het eerst open gingen. M'n oudere zussen schepten ook stoer op dat ze op vakantie aan het strand topless gingen. Maar ze deden het nooit bij mij. Het waren ook maar theezakjes.

In de studentenflat zag ik jongens die hun hele studietijd alleen met meisjes van de kassa van de supermarkt hadden gespraat en verder nada niente. Het duurde bij mij ook drie jaar, opeens bam, zomaar stom toevallig. En zij had maar een middag en een avond nodig om te beslissen of ze bij me wilde zijn en dat doet ze nu nog steeds!

Aan het einde van de studie was er een studente die de hele studietijd lekker had genoten van de aandacht van de jongens, maar onder het afstuderen mijn gezelschap opzocht. Ze vroeg me een keer terloops wat ik zou doen als ik merkte dat een meisje verliefd op mij was. Alle jongens zouden dan in koor het woord roepen waar GeenStijl de letter q in plaatst. Maar dat bedoelde ze niet. Ze wilde natuurlijk slechts weten of ik dan zou doen wat meisjes zo graag willen, alles laten vallen en haar als nummero uno maken zoals Prins Harry nu met Meghan doet.

Maar ik had mijn persoonlijk probleem. Al die jaren dat we als student op een houtje zaten te bijten gaf ze geen moer om ons, alleen maar sjansen en zelf verdrinken in alle aandacht maar verder nada niente. Geen speciale interesse in de jongen zelf. Soms heeft een jongen verdriet, dan gaat er een pappie of mammie dood, dan heeft ie het slecht. Maar ook zelfs dan nada niente. Zo zijn vrouwen. Dus toen kwam het er bij mij uit. Dat er zes jaar eerder een ander meisje was die maar een middag en avond nodig had om te beslissen of ze bij mij wilde zijn. En zij had daar zes jaar voor nodig. Ik vond mezelf meer waard. Ik vond dat ik best wel wat meer aantrekkelijk en speciaal was en dat je dan niet zo lang nodig hebt om bij me te willen zijn. Dus kon ze dat nog overtreffen? Dus ik ga helemaal voor dat meisje dat maar een middag en avond nodig had om bij me te willen zijn want daar voelt het het fijnste.

Ik had 'r ook nooit aangeraakt, alleen babbelen zoals studenten in projecten doen. Meisjes bukken dan voorover op de gekste momenten zodat je "per ongeluk" inkijk hebt, of de armen gaan omhoog om de strik in hun haar weer recht te trekken. Dan willen ze hun aantrekkingskracht testen of zo. Op een dag zei ik iets verkeerds, en toen kwam er een hele lange brief met een heleboel kantjes. Toen snapte ik pas dat zij het was die verliefd op me was. Na zoveel jaar nada niente weet je niet meer of het nog bestaat dat een meisje verliefd op je kan worden. Ze was nog zo oprecht om me tegenover mijn vrouw er niet van te beschuldigen dat ik met m'n handjes aan haar had gezeten. Want dat was ook niet zo. Daarna heb ik nooit meer wat van haar gehoord, dat is weer een van de onbegrijpelijke dingen van vrouwen waar ze het in Sekstant nooit over hadden, voor eeuwig het contact verbreken. Geeft niet, ik heb het heel goed bij die andere die maar een middag en avond nodig had!