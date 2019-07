Wij lezen de cultuurpagina's van de Azaanbode eigenlijk nooit omdat we de mantra's van op kamermuziek gecomponeerde moraal ondertussen kunnen missen als soera's aan een zwembadrand, dus vandaar dat we wat laat op de bandwagen springen. Maar de man van Femke Halsema zei dit weekend in de Azijnbode dat je kalifaatjihadi's kunt vergelijken met "hippies, een soort commune, een samenzijn met een gezamenlijk doel". Niet heel raar dat je met zo'n wereldbeeld niet begrijpt hoe zeer je een afvallige in gevaar kunt brengen door zijn identiteit in beeld te brengen. Want dat is wat er echt aan de hand is: Oey werkte 7 jaar aan een docu over "goede terroristen" (2 ballen in diverse snobmedia, "warrige docu" volgens NRC), maar weigerde ex-jihadist Jason Walters er ondanks diens eigen verzoeken uit te laten.

De voormalige Hofstadgroeper deradicaliseerde zichzelf in de gevangenis in Vught, is nu een baken van filosofische duiding over islamitisch radicalisme en een uitgesproken tegenstander van het terughalen van patatjihadisten. Hij werkte in het begin mee aan de docu, maar bedacht zich later. Met Oey was de afspraak dat hij altijd terug mocht treden, maar de man van Femke Halsema weigerde hem dat. In Denemarken is de film onbewerkt vertoond, in Nederland heeft Jason nu een blur. En de regisseur huilt in een poepsjiek hotel dat hij gefaald heeft. Niet omdat hij een afvallige ex-moslim in levensgevaar brengt met zijn docu, maar omdat het werkje niet is geworden wat hij wilde dat het was. Kennelijk is hij daar zo rancuneus over, dat Jason Walters nu weer wat vaker achterom moet kijken. (Hele Jasondraad hierrr)