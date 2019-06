Bivakkeer in een el cheapo flatje 8 hoog aan de zuidelijke uitlopers van het woeste Gebergte genaamd stadsregio Rotterdam, rijd geen ootoo maar een oude Gazelle vouwfiets, ondanks rijbewijs, rijd dientengevolge ook op de tram (waarom zou alleen de sjoof OP de tram rijden, hmm?), heb geen kinderen, wel een hond, was regelmatig af met koud water, gewoon omdat het kan, juist in de zomer, douche wel lang, soms wel 3x per dag, gewoon omdat het kan, vind ik lekker, juist in de zomer.

Ga amper met het vliegtuig maar als ik geld heb wel met de trein naar berggebieden om aldaarr, praktisch footprintvrij, meestal weekje of twee van de natuur te genieten met de hond, heb m'n halve flat ervan overtuigd, die voornamelijk bestaat uit toffe en vooral minder toffe luitjes met vaak een bijzonder simpele achtergrond (al dan niet religeus geinspireerd) maar ook hele lieve buitenlandse grote(!), vooral grote(!) Surinaamse en Turkse families die HEUL, HEUL lekker kunnen koken), maar goed, ervan overtuigd dus, naar eigen voorbeeld, om nou toch eens wat aardigs te planten in de binnen"tuin" beneden, wat hiervoor een soort verloederd verlept grasveld was, en nu, na al die jaren, een ware begroeide Tuin -streep- Hof van Eden: er staan buksus, dunne berken(!), er is klimop, er is munt, thijm en rozemarijn, er staat een jonge populier, een grote soort Yuca die alles en Armaggedon overleeft, en nog veel meer moois, en dat is, zoals nu in de zomer, genieten, ook al moet je maar accepteren dat niet elke medemens-bewoner even tof of liberaal als jij bent.

Koop praktisch al mijn voedsel, vlees, vis, groenten, slierten, sambal, soms brood, westerse en oosterse kruiden, bij de lokale Turk, de Marokkaan, de Toko, de slager, de visboer, lekker lokaal,binnen met een grap en naar buiten met een grol, en zonder kilo's plastic mee naar huis te zeulen, zoals die AH met z'n paprika's doet, alles gaat zoveel mogelijk in eigen tassen of kistje op de fiets, of met een wandelingetje terug, in de hand.

Dus tegen al die Deugende linksruftende Groenlinkse/X66'se Klimaatkalifaatdrammers en quinoaknagers, zeg ik: wat wil je dan? Jullie hebben niks op mij, lousy motherfuckers, met je drie kinderen, je koophuis met houtkachel en je extra appartement in de binnenstad van een van de vier grote *proest* steden, je oude oldtimer diesel waarvan jij vindt dat JIJ, heel gek, die wel mag rijden.

Oh ja, en ik kook alleen op gas, en op echt vuur(in de Tuin van Eden). En dat wil ik graag zo houden.

Ga toch niet lopen emmeren met je pannen op zo'n platte elektrische zoemplaat man. Schijnkoken.

Teringjante. Heb er dorst van gekregen. Trek in koude donkerroze nu.

Op Tuinen van Eden dit keer. Meer, meer, meer Groen! /*KLOKKLOK!*