Dan kun je in een EU-land naar keuze asiel aanvragen (voor zover ze je gegevens niet al in een EU-land hebben geregistreerd en daar vingerafdrukken hebben afgenomen: dan ligt het al vast waar je asiel moet aanvragen). Ook al is de kans klein dat je ook daadwerkelijk verblijf krijgt: niet geschoten is altijd mis toch?

En als de asielroute niet lukt, kun je altijd nog proberen te trouwen of een relatie aan te knopen met iemand die wel verblijfsrecht in of de nationaliteit van het land heeft. Daarmee heb je nog niet automatisch zelf een verblijfsrecht, maar het is een goed begin.

Het gegeven dat zelfs als je uitgeprocedeerd bent je nog op opvang kunt rekenen, zoals in bepaalde plaatsen in Nederland, moet voor deze mensen toch ook niet heel verkeerd klinken (of je er uiteindelijk ook iets aan hebt is dan weer wat anders, maar het is waarschijnlijk beter dan wat je in het thuisland had). En wie weet: misschien behoor jij wel tot de gelukkigen die, net als Khalid Jones en de "pardonners", alsnog een verblijfsvergunning weet te bemachtigen met alles erop en eraan.