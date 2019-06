Gezelligheid kent geen tijd in de betreffende kliniek FPA Utrecht te Den Dolder

Het zijn geen tbs'ers, maar wel moeilijke klootzakken. De eerste vermiste werd gister rond 14:30 gemeld, en is door justitie tot een behandeling veroordeeld wegens een vermogensdelict en mishandeling en omdat hij ook nog eens lijdt aan veelplegerij. De inschatting luidt dat zijn kans op gewelddadigheid laag is, maar "hoe langer hij wegblijft, hoe groter de kans is." De tweede patiënt in de aanbieding tijdens deze weekend special zit er niet wegens een veroordeling en de kans dat hij z'n omgeving tot last is wordt erg klein geschat. Wel is zijn de kans op zijn terugval in het gebruik van verdovende middelen aanwezig. We weten dit alles omdat "De gemeente Zeist en het ministerie van Justitie zijn op de hoogte gesteld. Dat is Fivoor verplicht sinds de kliniek, waar eerder ook Michael P. verbleef, in opspraak is geraakt." Opspraak, ja, laten we het zo maar noemen.