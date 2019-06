Zojuist op JOOP even het artikel van Van der Horst erbij gepakt.

Naast een aantal feitelijke onjuistheden, waar ik verder niet over ga uitweiden (maar duidelijk bedoeld om e.e.a. te downplayen), vallen de volgende dingen op:

- "de arrestatie geschiedde nogal hardhandig".

Han, hebben we het over dezelfde video, die van 7 minuten?

- "Waarschijnlijk wenste Nuijens geen hoofdpersoon te worden in een of ander tv-programma. En ik kan mij goed voorstellen dat hij daarom vragen stelde en er geen genoegen mee nam dat hem antwoord geweigerd werd."

Dat geen genoegen willen nemen is niet zo gek wanneer je weet dat Han zelf werkzaam is bij een censuur-site. Sterker nog, de man van zogenaamd het vrije woord, is zelf censor!

- "anders geef ik geen toestemming"!

Wel of niet toestemming geven? We praten hier over opnames op de openbare weg!

- "De hele Zuidas zit ’s middags met Sneeuwwitje op het terras maar Barbertje moet hangen"

Het duurde ven Han, maar daar komt dan toch eindelijk het vermaledijde kapitaal om de hoek kijken. In de vorm van de Zuidas.

- "Update: zelden is een toekomstvoorspelling van mij zo snel uitgekomen. Wethouder Nuijens treedt af met een verklaring vol zelfvernedering".

Behalve dat mijn neefje van 5 jaar al niet meer aan 'toekomst'voorspellingen doet, dat neefje had dit gisteren ook al voorspeld. Sterker nog, ik heb niemand, maar dan ook werkelijk niemand kunnen vinden die het tegenovergestelde voorspelde.

Han, sorry dat ik je niet via JOOP kan bereiken, censuur enzo.......