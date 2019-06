Ferdinand Achterhaus is op Haagse deuren aan het bonken om ambtelijke klokkenluiders in strafkampen te gooien. Hij had beloofd dat ie het niet zou doen, maar hij doet het toch, want het is nou eenmaal een vvd’er. Of een CDA’er, maar hoe dan ook een louche regentenmannetje dat liever de waarheid vervolgt dan de leugen erkent. GeenStijl is derhalve ook op zoek naar klokkenluiders. Over Fred Gabberwaus. Er gaan hardnekkige geruchten dat hij in zijn tijd bij advocatenkantoor Allen & Overy als een boeman over de werkvloer beende, met een angstcultuur tot gevolg. Ook zou er een spontaan personeelsfeest zijn losgebarsten, met dansende advocaten & assistenten in de gangen, toen Ferd Kakelgraus het kantoor aan de Apollolaan in Oud-Zuid verruilde voor vak K in Den Haag. Bent u of kent u iemand die daar meer over weet? Daar horen wij graag meer over. Bronbescherming gegarandeerd, anonimiteit geen probleem, en het meldpunt staat open op [email protected]. Want in tegenstelling tot Gemene Grapperhaus, vegen wij ministeriële misstanden liever niet onder het parket.