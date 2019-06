Oh ja het was vrijdag.

Na het beloeren van de link "oogjes", ook zin in modderbad nu.

Liefst puur natuur, bij de Dode Zee tussen de orthodoxe joden, gewoon, omdat het kan.

En is dat op dat dienblad een glaasje water, of is dat toch gin, favoriet van, zo weten wij allen nu, Geer (voormalig van Goor)?

Alcohol werkt namelijk ook ontsmettend.

Ben nooit ziek.

Proost allen! Op nooit ziek zijn en dus gezond liever gewoon dood gaan./*gloep!*

www.youtube.com/watch?v=N_PBESwpH8I

*vouwfietsin' down the street, smokin' indo, sippin' on coffee & cognac, laaaid back...*