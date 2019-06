King of the Oneliner heeft vier ideeën gemaild. Eentje hebben we gedropt, een andere beantwoord. En qua die andere twee: u mag zeggen wat we er mee moeten doen. Komtie:

Aan de GeenStijl redactie,



Ik ben [naam] aka King of the Oneliner. Al heel lang lezer en reaguurder op GeenStijl, en ik had een aantal ideeën en een vraag/voorstel aan u. Ik heb me al geestelijk voorbereid op : NEIN, NEIN, NEIN, maar ik ga het toch proberen.

Het format van GS is volgens mij al jaren hetzelfde. Don't fix it, if it isn't broken. Don't change a winning team. Etc. Maar soms moet men gewoon iets nieuws proberen, volgens mij kan dat geen kwaad, en mocht het idee geen succes blijken, kan men gewoon het hele project/idee weer simpelweg cancelen. Mijn idee nummer 1, wat op zich niet eens zo'n baanbrekend idee is:

Laat de reaguurder zelf een topic maken en aanleveren via een speciale upload button op de site.

Gedurende de week kunnen mensen hun rant/uitgewerkte mening / observatie / opstel / topic / commentaar / wereldbeeld / favoriete mopper-grammofoonplaat / commentaar op actuele zaken / of gewoon totale freestyle craziness uploaden naar de GS redactie.

De GS redactie zoekt de beste uit, laat er hun edit en moderatie overheen gaan, voor het geval er ook maar iemand beledigd zou raken, en dan op een vast timeslot -zeg vrijdagavond 18.00 uur wordt het gepubt. Het heeft hetzelfde format als een topic van de daadwerkelijke vaste GS redactie, dus er kan gereaguurd worden etc..

pluspunten:

-misschien komt er een tweede Feynman uit naar voren

-gratis content

-misschien nieuwe inzichten/stijl/invalshoek. Je zag dit bijv. tijdens de bijdragen van Tamara Wulffelé, aan één kant werd zij weggehoond in brute comments, aan de andere kant gaf zij een ander geluid en invalshoek, die erg persoonlijk/vrouwelijk was, in haar gastcolumn.

-participatie en betrokkenheid van de reaguurder

minpunten:

-misschien komt er weinig goede content binnen

-dit is de schoolkrant/Donald Duck/Viva/Libelle niet



Na de breek nog een tweede idee (iets met bier!) + de alles beslissende POLLS!

GeenStijl Offline?

GeenStijl zou om de zoveel tijd een "MEET AND GREET BORREL" kunnen organiseren.

Kan in een zaaltje, kan in een café wat normaal gesproken behoorlijk leeg is, kan ook zelfs in de zomer in een park, in een bos (bijv. Amsterdamse Bos), op het strand. De vaste reaguurders kunnen dan gezellig (hopelijk) met elkaar en de redactieleden kletsen. GS zou het gratis kunnen doen voor Premium leden, en entree voor anderen. Wat dan weer terug kan vloeien in de kas. .

Hopelijk, fingers crossed, krijg ik een positief antwoord van u terug. En kunnen we nog verder praten. Of in ieder geval iets zonder sarcasme, want ik ben een gevoelig persoon. Mijn email is [-weggejorist-], dus dezelfde waarmee ik u nu schrijf. Dus niet de email waarmee ik altijd inlog op GS, die is van mijn ex. LOL.

Met vriendelijke groet,

King of the Oneliner

Guurderstopicpoll Interesse in door guurders gebakken topics, heeft u die? Zeker. Vrijdagavond, stamcafé-avond!

Nee. Het is hier geen Libelle

Ik ga alvast tikken



Guurderstopicpoll Interesse in door guurders gebakken topics, heeft u die?

Offlinepoll GeenStijl Offline, met opdrinkbier, grillvlees en medeguurders. Zou je komen? Je had me bij bier

Ik durf niet van mijn zolderkamer

Ik moet gewoon werken

Ja, lekker poli incor borrelouwehoeren!

Gewoon nee



