Voor pitspoezen, dus tégen de EUSSR! De PVV toont dus maar even andermaal aan dat we zonder hen allang een EU-afgrond in gereden waar klaarkomen verboden is, op YouTube alles geblokkeerd is behalve de kersttoespraken van Merkel, de enige zichtbare tweets van Erik van Muiswinkel zijn en Facebooks AI zelfbewust is geworden en alleen nog maar Farmville tegen zichzelf speelt. PVV-kamerlid Roy van Aalst: "De beslissing die de FIA heeft genomen is de zoveelste vorm van feministische betutteling. Pitspoezen horen net zo veel bij de Formule 1 als de auto’s. Alleen een enorme zeikerd kan een mooie vrouw als een probleem zien. De rest van de mensen vindt het prachtig. Het hoort bij de autosport en de PVV wil dat we ervoor gaan zorgen dat volgend jaar deze mooie traditie gewoon weer in ere wordt hersteld!" KNETTERGEK! Laatste bastionnen van de beschaving, na de breek.