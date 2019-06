WHAHAHAHA! Eat your heart out, you veterans of Omaha Beach, Dutch celebrities have what it counts!

Als ik ergens inmiddels een godvergeten pleurishekel aan heb gekregen, is dat dagelijkse gepreek en ge-'signaleer' van zogenaamde beroemdheden. Elke dag is er wel weer iets waar een of andere onbekende bekende Nederlander zich aan vastklampt in de ijdele hoop ooit serieus genomen te worden. Hadden we niet die verlopen radiopaupers in dat glazen huis, hebben we nu het woonwagenmuziekkorps die 'een nachtje wakker blijven als signaal voor kinderen die wakker blijven'. Wat een ongelofelijk onzin, wat een ongelofelijk doorzichtige poging van mensen wiens mening even relevant is als een kruisbes in een electriciteitskast om wederom de dominee uit te kunnen hangen. Kots.