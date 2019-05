Hij is nu aanstalten aan het maken om te kunnen bekijken of het wellicht zo ver is om nauwkeurig in kaart te brengen of het juiste tijdstip is aangebroken om nu eindelijk eens af te wegen of het binnen de mogelijkheden ligt om te komen tot een grondig onderzoek inzake de afwegingen die gemaakt dienen te worden om in te kaderen wat er zoal komt kijken bij een voornemen om mogelijkerwijs binnen redelijke termijn een start te maken met het plan om te emigreren.