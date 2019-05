Ik voorspelde het reeds maanden geleden: Bexit will at least be postponed until the end of May.

Nu gaat het erom of de volgende premier onmiddelijk zijn poot stijf gaat houden en zeggen: Jullie gaan nu die brexit deal accepteren. Het wordt niet beter dan dit, we gaan niet opnieuw onderhandelen. Jullie keuze is Brexit met deal, no deal brexit of in de EU blijven. Graag voor morgen jullie antwoord, meeste stemmen is de optie die we kiezen.

Gebeurt dit niet, dan blijft het VK in deze impasse totdat de EU een ultimatum stelt met een definitieve deadline.