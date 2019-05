:

Ben bang dat je gelijk gaat krijgen, puur vanwege de totale rotzooi die May en Corbyn er van hebben gemaakt. Maar niet omdat ze DE Brexit niet hebben geleverd. Want wellicht kan jij ons duidelijk maken wat DE Brexit nu precies was? Was het Noorwegen, zoals Farage voor de verkiezingen promootte, voordat hij plotseling alles ontkende en full WTO werd. Was het Canada? Canada plus? WTO? Zeg het maar.

EN puur omdat een groot deel van de Engelsen zo dom is als ze lelijk zijn. Zo heeft de BBC vele rapportages gemaakt in de armste gebieden in Noord Engeland, die veel subsidies van de EU krijgen (want behorend tot de armste regios in Europa) en toch voor Brexit stemden. Zo was daar een man in Grimsby, Yorkshire, die Brexit had gestemd. Waarom? Omdat al die buitenlanders uit de EU maar overkomen en zijn werk afpakken. Nu zijn er 2 problemen met die theorie.

1. Sinds Maggie Tatcher de mijnen in het industriele noorden sloot (waaronder Grimsby) en de economie van de UK omturnde tot financiele dienstverlening gecentreerd in London, zijn er sinds de jaren 80 zo goed als geen banen meer in Grimsby om in te pikken..

2. Grimsby heeft een van de allerlaagste percentages buitenlanders in de UK, zo;n 2% van de bevolking.

Of daar was een dame uit een kustplaatsje die vele redenen had om op Brexit te stemmen. Vele redenen. Oh, zoals vroeg de journalist. Nou, de voornaamste was toch wel de prijs van vis!!! (verzin dit niet!)