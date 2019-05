Handzaag van Zweeds kwaliteitsstaal

Wie zegt dat mannen altijd bomen moeten zagen? Laat de vrouwtjes ook maar een keer wat doen, want die kachel steekt zichzelf niet in de fik. Dus hup, schaf maar eens een fijne handzaag aan voor je vader en moeder. Je vader heeft natuurlijk helemaal niets aan deze goedbedoelde geste, want je moeder pakt dit cadeau uit en gaat als een bezetene aan de slag om her en der de boel helemaal de moeder te zagen (vandaar ook de uitdrukking: iemand helemaal de moeder zagen).

Dildo met sterke adering & verdikte eikel

Nou lieve mensen, deze aanbieding komt even binnen. Een prachtige dildo met sterke adering en verdikte eikel. Had deze dildo nou niet die verdikte eikel gehad, dan hadden wij wellicht wat twijfels gehad bij dit product. Maar op deze wijze, en in deze versie, kunnen wij niet anders dan een welgemeende aanprijzing doen. We zouden deze aanprijzing dolgraag willen staven (lol) met de opmerking 'ik heb hem zelf ook' maar dat is helaas niet zo.

Maak Amerika groot weer pet

De salescommissie nog twijfelen tussen een eikeltjespyjama en een pet van Donald Trump. Blijkt dat die eikeltjespyjama alleen gedragen wordt door z'n naamgever, dus die willen we mensen niet in de maag splitsen. Deze prachtige pet daarentegen, daar maak je vrienden mee. Leuk voor op feestjes en bovendien: leuk voor op het hoofd van je moeder, want dat is tenslotte waarom wij vertellen waarom je deze pet gewoon moet KOPEN.

Sixpack bier

Voor de slowpokes onder de mensen die hun moedertjes wel gewoon bikkelhard willen verwennen. Als mama toch al helemaal niets verwacht, kun je net zo goed een paar blikken bier cadeau doen. Die kun je in de winkel halen, maar je kan ook gewoon bestellen en laten thuisbezorgen. Lachen toch, dat je tegen je moeder zegt: "Nou mam, straks komt je cadeau, want ik heb het op internet besteld." Dus die zich helemaal verkneukelen om het initiatief en een of ander spannend presentje. Komt er zo'n knakker van PostNL een sixpackje bier afleveren. Jij blij, je moeder he-le-maal in de wolken, einde.

Pleidooi voor verbondenheid van Frans Timmermans

Wie eigenlijk helemaal geen zin heeft om iedere zondag in de Prius naar Leusden te rijden om bij schoonmoeders op bezoek te gaan, moet voor de grap het Pleidooi voor Verbondenheid van Frans Timmermans cadeau doen. De ultieme daad van verzet annex dikke middelvinger in het gezicht van je moeder. Deze subtiele hint zal je moeder duidelijk maken dat niet zij, maar Frans Timmermans het middelpunt van de aarde is.

Heel veel rozen voor heel veel geld

Alle gekheid op een stokje, je kunt je helemaal gaan zitten uitsloven, maar je maakt een mens toch gewoon gelukkig met een bosje bloemen. Het mag weliswaar niet meer van de Haatcourant, maar als die haters denken dat ze relaties tussen moeder-dochter en moeder-zoon kunnen vernaggelen hebben ze het mis. Koop bloemen voor je moeder en doe lief. Kost je een godsvermogen, maar liefde gaat niet door de maag maar door de portemonnee, zoals iedereen weet.