We gaan weer stemmentellen en iedereen doet mee. De aanmeldingen stromen binnen op de registratiepagina. Logisch, want als het aan Brussel ligt, blijft de uitslag van de verkiezingen op 23 mei vier dagen lang in een kartelkluis liggen. En dat pikken we niet, want een van de simpelste en tevens belangrijkste spelregels van onze democratie is dat we op de dag van de verkiezingen horen wat de uitslag is. Dat raakt aan het vertrouwen in het systeem, en dat moet je bewaken. Vinden wij. Vinden de binnenstromende stembewakers ook. Honderden stembureaus worden op 23 mei bewaakt door Stijlloze Stemmentellers.

Heel Holland Telt Mee

De Stemmentellerteller loopt lekker op (we komen binnenkort straks later met een semi-live spreidingskaartje op postcodeniveau!) We hebben alleen nog geen Waddeneiland en die hadden we in 2014 wel dus we zijn er nog lang niet. Wel herkennen we een heleboel bekende namen van eerdere GeenPeil-acties en we zijn blij dat jullie d'r weer bij zijn & dat we op jullie kunnen rekenen. Ook de eerste stembureaumedewerkers zitten weer in de mail en zeggen, net als in 2014: "Die uitslagen stuur ik door GS, komt goed!" Vragen jullie in je eigen omgeving ook om aan te melden? De campagnekas spekken mag ook: doneer hier of doneer daar en help ons om stemmentellers te werven en een uitslagenavond te financieren met een live uitzending met live zetelstanden en live stat-pr0n.

Vragen? Opmerkingen? Iets te zeiken? Je kan het kwijt op [email protected]. Let op: we maken nog FAQ's, handleidingen en andere How To Stemmentellen Instructies. Hieronder in de reaguurderspanelen of op de FvD subreddit snappen veel mensen ook hoe het werkt, qua vraag het anders daar eens.

Hieronder nog een greep uit de endorsements, van Josse de Voogd tot Tim Hofman en alle democratisch betrokken burgers in het politiek-geografische gemiddelde daar tussenin. We hebben er weer ZIN AN.

En zo legden we Stemmentellen in 2014 uit