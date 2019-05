Van de quasidictators in Brussel mogen we op donderdag 23 mei wéér niet weten wat er gestemd is, op de dag dat er gestemd wordt in Dit Land. We moeten wachten tot de laatste EU-landen hun stembussen sluiten, op zondag 26 mei om 23:00 uur. Doen we niet. In Nederland bewaren we democratische stemformulieren geen vier dagen in een naar schimmel en houtrot riekende kelders van oude kartel-bolwerken, in Ons Land horen we op de avond van de verkiezingen wat de uitslag is. Zodat er niet gesjoemeld kan worden. Zodat er niet gerommeld kan worden. Zodat ook nooit de schijn van rommelen en sjoemelen kan ontstaan.

We kennen helaas de media in dit land niet als bijzonder scherpe controleurs van de macht. Of als hoeders der democratie. Een burgerreferendum werd full force tegengewerkt vanuit de mainstream media. De afschaffing van het democratische middel toegejuicht. Want Brussel mag het bepalen. We leven in een tijd waarin warse weblogs met een handjevol werknemers het Dan Maar Weer Zelf Moeten Doen. Vanaf de zolderkamer, kijken hoe ver we komen. Zeker nu, want in 1 ding heeft die bolle Timmerfrans wel gelijk: It's Time.

Er staat deze verkiezingen meer op het spel voor de gevestigde Europese orde dan ooit. Kijk naar de (opinie-) peilingen. Proef de sfeer online. Voel de trekkende onderstroom. De EU heeft eindelijk te maken met serieus tegengeluid tegen de ever closer union, en zit te bibberen op de Brusselse troon. Hoeveel wint Forum, wat wordt het verlies voor D’66 en hoe ver kantelt de balans tussen EU juichaapjes en eurosceptische remtrappers? Dat willen we gewoon weten op de avond van de verkiezingen en niet pas een halve week later. De soevereiniteit zijn we al bijna kwijt. Laten we op z'n minst onze eigen stem bewaken.

Gelukkig zijn er internetachtige constructies en een geitenpaadje in de Kieswet. GeenStijl gaat weer Stijlloos Stemmentellen.

Stemmentellen. Hoe werkt dat ook alweer?

GeenStijl wil op de avond van de Europese Verkiezingen zo veel mogelijk kiesgerechtigde burgers na sluitingstijd (21:00 uur) in zo veel mogelijk verschillende stembureaus hebben. Zij zullen aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen en de uitslag vragen aan de stembureauvoorzitter, die bij wet verplicht is om die voor te lezen aan aanwezige kiezers. De uitslagen van al die bureaus gaan we centraal verzamelen en er een heleboel wiskunde, statistiek & Jossedevoogdkunde op loslaten. Daar komt dan een betrouwbare exitpoll uit, die een nauwkeurige voorspelling van de einduitslag zal geven.

We hebben op een ouwe Mac zestien mapniveaus diep alle draaiboeken uit 2014 teruggevonden. Namen & nummers van wiskundigen in witte jassen uit onze telefoons opgediept. Visitekaartjes van de Kiesraad uit het archief gevist. We zullen een nieuw Handboek voor Stemmentellers schrijven, en zijn op [email protected] bereikbaar voor al je vragen.

Maar het allerbelangrijkste wat je op dit moment moet weten: dit mag van de Kieswet. Momenteel is Kafka Nepnieuwsogren het booswicht op BiZa. Maar in 2014 hadden we Ome Roon nog, en die was #TeamStemmentellen (Never Forget): "De Kieswet is duidelijk. De uitslag moet openbaar worden voorgelezen, en daar mag eenieder bij aanwezig zijn", zei de toenmalige minister. We hebben de beelden nog (met een fris-jonge Van Leeuwen!) en de Kieswet is op dit onderdeel niet veranderd. Stemmentellen = burgerlijke betrokkenheid waar Brussel helemaal niet op zit te wachten. En dat maakt het alleen maar leuker.

Afdeling II, Hoofdstuk N, Artikel N9

Dus. Samengevat. De burger moet maar vertrouwen dat de beheerders van de kieskliko's waar uw stem in zit, niets geks doen met de uitslag in die vier dagen tussen donderdag 23 en zondag 26 mei. Democratische duidelijkheid op donderdag, Brussel wil het niet dus de NOS doet het niet, maar je kan het als burger zelf opeisen want dat mag van de Kieswet dus dat gaan we gewoon zelf regelen. Net als in 2014. Met de Stijlloze Stemmentellers van het Leger de Peils, en je kan hier aanmonsteren op de ZMS Stemmentellen.

1 voorwaarde: We zoeken 2500 stemmentellers

Voor een betrouwbare exitpoll hebben we veel datapunten met een goede landelijke spreiding nodig. Er zijn bijna 10.000 stembureaus. We willen minimaal 2500 aanmeldingen om een geloofwaardige, betrouwbare exitpoll te kunnen berekenen, anders gaat het feest van de democratie niet door. Oh en we hebben geen corporate koektrommel meer om uit te graaien, dus we moeten een beetje leunen op onze bedelrechten: steun het stemmentellen via deze bunq-link of direct op NL60BUNQ2035035414. Gewoon via de reguliere donatiepagina kan ook. U bent weer bedankt & laten we weer eens wat dichtgetikte eurocratenkont schoppen!