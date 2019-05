Volgens ICT-jurist Arnoud Engelfriet zit het als volgt: HBO zou zelf met schadeclaims achter individuele downloaders aan moeten gaan, maar dat doen ze dus niet, en de overkoepelende belangenvertegenwoordiger heeft niet de bevoegdheid om schadeclaims in te dienen. "Het verbod is gebaseerd op het auteursrecht. Dat wil zeggen dat een rechthebbende zelf iemand moet aanklagen. De politie treedt hier niet tegen op. HBO moet achter GoT-downloaders aan (...). In Nederland is stichting BREIN al een jaar of vijftien actief, deze vertegenwoordigt auteursrechthebbenden. Als overkoepelende organisatie treedt de stichting namens een hoop rechthebbenden tegelijk op. (...) BREIN kan op dit moment echter geen schadevergoeding eisen onder de wet, dat kan alleen HBO zelf. Mogelijk verandert dit over een paar jaar, omdat er een wetswijziging komt die partijen als BREIN wél het recht op schadevergoeding gaat toekennen. Maar dat is nog toekomstmuziek." Nou, conclusie: vooralsnog vrij weinig aan de hand, maar doe voor uw gemoedsrust voor de zekerheid een VPN'tje.