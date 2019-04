Als de drank is in de man, is de zon alweer op in Japan. Allen een goed weekend en alvast gefeliciteerd met onze WimLex morgen.

Wat de dame op de foto betreft: die doet me denken aan Scarlett Johansson ( de Scandinaviërs onder ons liggen nu dubbel van de genderneutraliteit). Eerder deze week heb ik Under the Skin zitten streamen. Hoe het toch in vredesnaam mogelijk is om zo'n kudtfilm te maken met La Johansson half de tijd in alle mogelijke stadia van ontkleding? Zeg maar een soort Thierry Baudet die met zijn leuter een sonate van Rachmaninov uit een Minerva Vleugel probeert te mammoeten.

In het kader van mijn persoonlijke re-integratie ga ik met Annemarie Jorritsma bellen: hoi AJ, ik kan geen kudt maar heb verder geen smet op mijn blazoen. Kan ik geen vvdsenator worden? Volgens mij is een onkostenvergoeding niet aftrekbaar op mijn WIA uitkering. Toch? Ik kan wel wat extra centjes gebruiken: financieel ga ik het einde van het jaar niet redden.