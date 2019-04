Nog een voorbeeld uit Duitsland van zo'n "zielige" bruid,

ISIS 'morality policewoman' who 'let chained-up Yazidi slave girl die of thirst in scorching Iraqi sun’ covers her face in German court where Amal Clooney will represent the victim's mother

• The woman, named as Jennifer Wenisch, 27, was a 'morality policewoman'

• Prosecutors say she and her husband purchased a Yazidi child and her mother

• They reportedly kept the two women captive and treated them brutally

• Wenisch is facing life in jail for war crimes, murder, and membership of ISIS

www.dailymail.co.uk/news/article-6902...

En dan zijn er nog mensen die ze willen terughalen waaronder dat halfie van de K.t Christen Unie Joël Voordewind en dat malle kinderombudsvrouwtje Margrite Kalverboer.

Doe maar niet gekkies.