Damn wat een levendige betrokkenheid hier. We kregen 240 (!) mails met suggesties voor goede doelen. Dat was dus ff uitzoeken, maar met de spelregels in de hand is het gelukt. En dit is het geworden.

TL;DR: Poll onderaan & in de sidebar

OK dit was moeilijker dan we dachten. Zo veel opties, zo veel mensen die we blij(er) zouden kunnen maken, en nu dus vooral een boel doelen die het níet worden. Iemand die vandaag ook jarig is, nomineerde zichzelf als goed doel. Van harte, maar geen sigaar, vriend. Er kwamen ook veel suggesties binnen voor internationale operaties van allerlei allooi, maar die laten we - volgens de spelregels - buiten beschouwing: het moest echt een lokaal, liefst uniek en 'eigen' doel zijn. Dat geldt dus voor out of the box tv en een hardloopteam dat loopt voor het Ronald McDonald Huis in Den Haag. Ook Jantje Beton, Cliniclowns, Kankerstichting, Brandwondenstichting en KiKa vallen derhalve af, evenals Stichting Viervoeters, Dierenlot en de Dierenbescherming: allemaal mooi werk, maar allemaal landelijk en niet lokaal.

We werden zelf natuurlijk ook een paar keer genoemd als bestemming voor die 16% maar wij pakken al 84% dus dat klinkt als valsspelen. Ook & lol: Forum voor Democratie werd enkele malen gesuggereerd, maar u gelooft toch zeker zelf niet dat we een politieke partij - die stevig aan de subsidietiet van de staat verankerd is - ons goede geld gratis gaan geven?

Opvallend vaak (lees: het meest!) genoemd, en dat doet ons deugd: Shirin Musa's Femmes For Freedom. Die hebben we in het verleden al vaker gesteund en dat gaan we in de toekomst zeker nog vaker doen, dus die hebben we uit de opties gelaten omdat we echt graag een lokaal doel willen steunen. En dat brengt ons naar de serieuze opties.

Daaronder zaten jeugdkampen, zelfs op een eiland, zorgboerderijen die een nieuwe rolstoelbus nodig hebben, een nieuw schoolplein voor een school in Leiderdorp , een survivalkamp voor kankerpatiënten en een site die alternatieve behandelwijzen van kankerbehandeling rubriceeert. We kregen suggesties voor het Sint Nicolaas Comité Nederweert ("waar Zwarte Piet zwart blijft") en voor Mox, een spelletjeswinkel in Heerhugowaard die spelmiddagen voor maatschappelijk kwetsbare mensen organiseert. Ook voor De Schilpen, een snoepmuseum waar ze traditioneel snoepgoed maken maakte iemand zich hard.

En de kanshebberrrrs zijn DIKGEDRUKT

Meteen in de hoek van de heftige opties: de stichting Make a Memory, voor foto's van terminale kinderen. Eveneens zwaar maar prachtig werk doet Dregteam SOAD te Urk, waarvan de leden speuren naar verdronken drenkelingen zodat de nabestaanden een betekenisvol afscheid kunnen krijgen - en op zichzelf ook geen ongevaarlijk werk. Die doet dus mee in de poll. Stichting Wees Gelukkig helpt wezen aan een mooie dag. En schaalmodellen bouwen voor veteranen en hun geestesrust, ook mooi.

In de categorie medemenselijkheid kregen we ook mooie suggesties: Stichting De Eethoek, die kookt voor de allerarmsten van Almelo. Ook kleinschalig betrokken is Stichting Solidair van de Haagse zeventiger Herschel van der Padt, die zorgt voor voedsel en kleding voor mensen die tussen wal en schip gevallen zijn.

Mooie dierendoelen ook te over. Veel landelijk dus geen optie, maar ook kleiner. Zoals Norma's Universum, opvang voor zieke/gehandicapte dieren. Meermaals genoemd: de Ezelsociëteit - rusthuis voor oude ezels. Die dus sowieso in de poll. Omdat wij ons ook wel eens aan dezelfde steen gestoten hebben.

De donatieteller en het ledengeld blijft dat tot middernacht binnen komt, blijf meetellen voor het donatiebedrag. Kies maar en doneer er nog een paar euro achteraan als het je zint. De poll loopt precies 24 uur. We danken alle inzenders, maar dit zijn de opties geworden. Allemaal kleinschalig & lokaal. En de reaguurders bepalen de winnaar. KIES DAN:

GS16 Donatiedoelenpoll 16% van het GS16 verjaardagsgeld mag naar... Wees Gelukkig - Heeze

Dregteam SOAD - Urk

Stichting Solidair - Den Haag

De Eethoek - Almelo

De Ezelsociëteit - Zeist



Poll is Verlopen.