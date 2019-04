Tja. Terwijl u druk de spaarrekening van uw kinderen aan het plunderen bent teneinde ruimhartig te doneren aan het Stijlloze Verjaardag Donatie Brommer Spaar Fonds Dinges, blijft een volstrekt onderbelicht aspect van deze actie onderbelicht. Wij rekenen het even voor u voor: van uw donaties gaat 16% naar een door lezers en redactie uitgekozen goed doel. Maar in totaal is er maar liefst 100%. Dat betekent dus dat 100%-16%=84% (!!!) IN DE ZAKKEN VAN GEENSTIJL VERDWIJNT. En het heeft er alle schijn van dat GeenStijl dat geld gaat gebruiken om de website GeenStijl.nl draaiende te houden. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Iedere dag weer een stuk of veertien blogpost waarin het nieuws met een lachspiegel op uw hoofd kapotgeslagen wordt, allerhande volstrekt uit de hand lopende maatschappelijke initiatieven, diverse onzin, verschillende lariekoek, willekeurige satire alsook maatschappijkritiek etc. etc. etc. Als u geld geeft, houdt dat allemaal nooit meer op. Dus wij hebben maar één tip voor u, als u wilt dat het nou eens een keer afgelopen is met die ongein op GeenStijl.nl. DONEER VOORAL NIET. Echt niet. Geef geen geld. Ga eens een keer naar bij een heel duur restaurant met heel vies eten of zoiets. Maar vooral. GEEF NIKS AAN GEENSTIJL.