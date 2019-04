www.geenstijl.nl/5147128/fake-nep-vie... Inderdaad. Dit doen ze om die non-vegans over te halen eens na te gaan denken over wat er op hun bord ligt. Een dier dat tegen zijn/haar wil afgeslacht is.

En daar wordt dan ook vaak nog een deel van weggegooid want te veel en te goedkoop dus in de prullenbak.

Ik ben veganistisch en ik eet die rommel niet. Ik eet tofu, tempeh, seitan, groente en fruit.

Kijk maar eens op veganhealth.org/ om te zien waar je je proteïnen/eiwitten, ijzer, kalk e.d. vandaan kunt halen ipv vlees.

Plus, de vleesindustrie is de grootste vervuiler op deze aarde. Voor 1 hamburger is zoveel water nodig dat gelijk staat aan 2 maanden lang 10 minuten per dag douchen. (En dan is het water van mayonaise, brood e.d. niet meegerekend).