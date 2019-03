En dan zie je dat bij zo'n michael p alles fout is gegaan wat er fout kon gaan. Nu een tijd verder. Wat hebben we er van geleerd. Wij veel. Dit nooit meer. Wat heeft de poltiek er van geleerd. Uhhh helemaal geen ene flikker. Die turk zo'n beetje vergelijkbaar vergrijpen. Diefstal drugs verkrachting. Dus je zou denken. Nou met michael p is dat zeer slecht afgelopen. Dus om ons te beschermen zal deze turk wel vastzitten.Zodat wat die michael p gedaan heeft nooit meer kan gebeuren Nope. In alle vrijheid. En daarna weer krokodillentranen en een stille tocht. En dat was het dan weer. Op naar het volgende incident.Wordt al weer van verwardheid gesproken en slechte omstandigheden voor die turk en noem Maar op. Nee sukkels van die politiek. Dit wat dat stuk vreten heeft gedaan valt nergens mee te vergoeilijken. De rechtszaak moet erg kort zijn. Namelijk levenslang . Met extra passage . Nooit meer vrij. Nooit geen kans op gratie en celstraf tot aan zijn dood. Maar het zal wel weer hooguit 8 tot tien jaar worden. En mogen we weer gevaar lopen. Ik zeg u. Dit kabinet is al een hele tijd stuk. En die D666 rechters hebben meer compasie met de daders als ons volk en de slachtoffers.En dan zeg ik maar niks over die slinkse engnekken. De Wees welkom zingers en zo.Zag ook weer die troll toorenburg van het cda op tv. Veel woorden weinig wol. Je hebt aan dat soort draaimutsen niks. Denken alleen aan hun eigen hachie.Nope .Dit kabinet is heel goed stuk.