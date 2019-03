Aahhh lekker, zomertijd. Zodra je naar bed gaat de klok een uurtje vooruit en 's ochtends een half uur langer blijven liggen. Even vreemd begin ochtend, als het licht wat langer gedempt blijft, maar daarna heerlijk.

Gewoon ineens licht buiten tot 20.30. En daarna een half uurtje eerder naar bed dan normaal (zo ongeveer, of niet)

Maandag geen last meer van en komend half jaar lekker lang licht, biertje of opdrink wijntje erbij. BBQ aan, bezoek, lekker buiten zitten en op de piek zelfs tot 23.00 licht. Heerlijk, zomertijd!

Aahh lekker, wintertijd. Zodra je naar bed gaat de klok een uur terug (lig ik er ook eens "op tijd" in) en 's ochtends een uurtje lekker relaxen voordat je op staat.

Fijn, het is al vroeg wat lichter in de lucht, terwijk het 's ochtends al zo lang donker was.

Maar het is wel koud, winderig, regenachtig. Ja, hoor die verwarming lekker tinkelen. De donkere tijd van het jaar komt eraan. De feestdagen staan alweer bijna voor de deur.

Ja, dat is toch wel mooi, vroeg donket, overal lichtjes aan, gezellig. Heerlijk, wintertijd!